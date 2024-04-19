Более 300 контейнерных площадок обработают от грызунов в Петрозаводске

22 апреля в карельской столице стартует масштабная дератизация. Администрация Петрозаводска заключила контракт с ООО «САНОБРАБОТКА» на оказание услуг по дератизации, в рамках которого планируется обработка более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования.