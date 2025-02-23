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Сотрудники следственного управления поздравили 99-летнего ветерана с Днем защитника Отечества

Сотрудники следственного управления поздравили 99-летнего ветерана с Днем защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества помощник руководителя следственного управления по общественно-политической работе Дина Габдулловна Садертдинова поздравила с праздником 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Малова.

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