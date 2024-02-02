Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

ninikooo Митусова

И опять эти мрази… когда же в России закончится этот Бедлам и кошмар?! Найдется ли на них управа, как хочется, чтобы их всех до единого выдворили из страны, чтобы духу их здесь не было! Ведь жили мы без них, и хорошо жили.