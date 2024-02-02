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  • Boris Borisov
    Неправда Ваша , батенька !!!!! Я заканчиваю отлично!Чего и Вам желаю !!!! ))))))))))))!!!!))))🤣😄😀Борис, ты не прав
  • Andrey
    А гадость такая - вблизи выборов шлёпнут для скандала. "Свои".Борис, ты не прав
  • Алексей Ухов
    Просто не чуть не удивлюсь, если это педрило будет официально учавствовать в выборах!Борис, ты не прав

Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

Стоп-мигрант «Это норма»: Закрыто очередное заведение для нетрадиционных мигрантов Одним из новшеств, которые принесли в Россию мигранты из Средней Азии, стали так называемые «бордели низких цен», обычно расположенные на съёмных квартирах.

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Комментарии
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Ирина52
Монголо-татары тоже так думали. И ГДЕ они сейчас?
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2 час.
ninikooo Митусова
И опять эти мрази… когда же в России закончится этот Бедлам и кошмар?! Найдется ли на них управа, как хочется, чтобы их всех до единого выдворили из страны, чтобы духу их здесь не было! Ведь жили мы без них, и хорошо жили.
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1 час.
igor_wolf191169 Wolf
👍
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1 час.

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