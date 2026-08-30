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У Роджерса 1+1 в двух матчах АПЛ за «Челси». Сегодня – ассист на гол Нету «Брайтону»

Морган Роджерс вновь отметился результативным действием в составе « Челси ».  Вингер «синих» отдал ассист на гол Педру Нету « Брайтону » во 2-м туре АПЛ (2:0, первый тайм).

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