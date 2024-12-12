Петрозаводский суд признал незаконными результаты скандальных слушаний

Иск депутатов и общественников к администрации Петрозаводска удовлетворен Петрозаводский городской суд удовлетворил иск депутатов и общественников к администрации столицы Карелии: они требовали признать незаконными результаты публичных слушаний о снижении восстановительной стоимости зеленых насаждений для масштабных инвестпроектов.