Мир откажется от доллара? Сколько потеряют США в случае кражи российских активов

Долларовые купюры© AP Photo / Mark LennihanСегодня 591 прочитал Конфискация российских активов США грозит ускорением дедолларизации мировой системы, а также отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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