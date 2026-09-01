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Царьград

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Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского из-за алиментов

Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского из-за алиментов

Ольга Зуева обратилась в суд за алиментами от Данилы Козловского. Актриса заявила, что с 2025 года отец их шестилетней дочери Оды Валентины не поддерживает ее финансово.

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