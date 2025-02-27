Что касается редкоземельных металлов – возникли разногласия

Sobering

Нет у Китая технологий. Он плохо об этом заботился. Основная суть скинутой статьи (правда демотиватор облезлый и стащенный с Ельцина) .... Путин своим предложением по редкозёмам выбивает из рук Пекина один из его главных рычагов давления на Вашингтон и одновременно делает царский подгон Трампу для решения его внутренних проблем и уязвимостей, плюс создаёт дополнительный экспортный потенциал для России. Потому что это про деньги и интересы, а не про удовлетворение хотелок желающих величия (за счёт чужих денег и жизней). Собственно, Китай со своей стратегией «мудрой обезьяны, смотрящей, как по реке мимо проплывают трупы врагов» может доиграться до ситуации, что два тигра прекратят на время схватку между собой, и один не будет мешать другому попытаться обезьяну достать.