Мысли Бабы Яги Ну, как? Успели начитаться комментариев всяких «воен блогеров», которые рвут и мечут (не икру, а свои комментарии), выражая негодование, что опять «всё пропало!» - потому что, по их… высокопрофессиональному мнению, Путин сдал Трампу наши редкоземельные металлы, будь они неладны! Все фото из интернета.
Что касается редкоземельных металлов – возникли разногласия
Комментарии
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Sobering
Нет у Китая технологий. Он плохо об этом заботился. Основная суть скинутой статьи (правда демотиватор облезлый и стащенный с Ельцина) .... Путин своим предложением по редкозёмам выбивает из рук Пекина один из его главных рычагов давления на Вашингтон и одновременно делает царский подгон Трампу для решения его внутренних проблем и уязвимостей, плюс создаёт дополнительный экспортный потенциал для России. Потому что это про деньги и интересы, а не про удовлетворение хотелок желающих величия (за счёт чужих денег и жизней). Собственно, Китай со своей стратегией «мудрой обезьяны, смотрящей, как по реке мимо проплывают трупы врагов» может доиграться до ситуации, что два тигра прекратят на время схватку между собой, и один не будет мешать другому попытаться обезьяну достать.
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3 час.
Sobering
Технологии, которые использует Китай, под контролем США, Запада и России. Забрать моментом можно.
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3 час.
S
Sobering
Изменение характеристик и их патентование не заменяет технологию правильного производства изделия. Китай может только улучшить потребительские свойства. А так я уже писал, что Китай только-только начал заниматься фундаментальными науками.
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3 час.
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