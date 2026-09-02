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Царьград

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Центр Вулканологии Индонезии зафиксировал извержение Синабунга

Центр Вулканологии Индонезии зафиксировал извержение Синабунга

Вулкан Синабунг в Северной Суматре вновь активизировался. В Центре вулканологии предостерегают жителей и туристов от приближения к кратеру.

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