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Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палата одобрить закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.

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