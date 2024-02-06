Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палата одобрить закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.
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