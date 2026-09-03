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ИА Регнум

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После подвала — к морю: как у 12-летнего Коли сбылась мечта о детстве

После подвала — к морю: как у 12-летнего Коли сбылась мечта о детстве

В июле корреспонденты ИА Регнум впервые рассказали историю Коли из Гришино в ДНР. / Источник: (с) ИА РегнумТогда 12-летний мальчик стал символом стойкости: 176 суток он провел в подвале, спасаясь от обстрелов.

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