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Царьград

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Что на самом деле нельзя делать на кладбище – ответ священника о суевериях

Что на самом деле нельзя делать на кладбище – ответ священника о суевериях

Священник раскрыл, что нельзя делать на кладбище, а какие запреты является суевериями.Священник Ермолин рассказал о том, какие ритуалы на кладбище являются обязательными, а какие являются обычными суевериями.

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