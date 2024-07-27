Два человека получили ранения, когда украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области

В Курской области произошло несколько инцидентов с участием украинских беспилотников. По словам исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова, сегодня утром в Глушковском районе был зафиксирован случай, когда украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на пассажирский автомобиль на железнодорожном переезде.