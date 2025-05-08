NYP: США могут снизить пошлины на товары из КНР со 145 до 50% на будущей неделе

www.globallookpress.com/Ringo Chiu/Keystone Press Agency Чиновники из Соединенных Штатов приступили к обсуждению плана американского лидера Дональда Трампа о снижении торговых пошлин на импорт из КНР со 145 до 50%.
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