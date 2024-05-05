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Гоцук о судействе со «Спартаком»: «Хорошее, добротное. В эпоху ВАР все дорисовывают. Пенальти – это когда 100, а не 50 на 50»

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (0:0) мяч попал в руку капитану хозяев Кириллу Гоцуку в штрафной площади на 40-й минуте.

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