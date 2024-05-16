Что угрожает российскому зерновому экспорту

Почему технологичность посевов российских зерновых резко упала @ Александр Кряжев/РИА Новости Tекст: Ольга Самофалова Лидирующие позиции России в мировом экспорте зерновых и пшеницы могут пошатнуться из-за снижения урожая в этом году.
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