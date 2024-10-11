Действительно ли Байден убоялся «Милтона» и чем это может закончиться для Украины

Стоит ли доверять официальным месседжам из Белого дома, что отказ Джозефа Байдена принять участие в очередном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в ФРГ на самом деле связан с атлантическим ураганом «Милтон»? А, может, «самоходный дед» больше не хочет решать украинские проблемы?.