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Действительно ли Байден убоялся «Милтона» и чем это может закончиться для Украины

Действительно ли Байден убоялся «Милтона» и чем это может закончиться для Украины

Стоит ли доверять официальным месседжам из Белого дома, что отказ Джозефа Байдена принять участие в очередном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в ФРГ на самом деле связан с атлантическим ураганом «Милтон»? А, может, «самоходный дед» больше не хочет решать украинские проблемы?.

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