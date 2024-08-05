В Сочи собрались построить новую железную дорогу

В Сочи собрались построить новую железнодорожную магистраль Адлер — Черкесск — Кисловодск. Возведение дороги учли в генеральном плане города, сообщила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко, передает РИА Новости.
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