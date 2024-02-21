«РВ»: броневик с наемниками ВСУ разорвало при попытке атаковать позицию ВС РФ

РИАМО - 21 фев. Броневик с бойцами иностранного легиона украинской армии подорвался на мине при попытке атаковать позицию российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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