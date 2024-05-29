Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Большей глупости вы написать не могли? Наш президент начнёт,по вашему мнению, применять тяо? Головой думайте, когда п...Напугать получило...
  • ВераВерная
    Хорошая статья, спасибо.Ой, а шо случилось?
  • Игорь Василевский
    Был бы повод, а причина для повода всегда найдется!Российско-китайск...

ВЕЛИКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО – КАК ПУГАЧЁВА СТАЛА ГЛАВНОЙ "ЗВЕЗДОЙ" ШОУБИЗА

ВЕЛИКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО – КАК ПУГАЧЁВА СТАЛА ГЛАВНОЙ "ЗВЕЗДОЙ" ШОУБИЗА

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Благодаря анекдотичной по своему настойчивому стремлению расхвалить новую песню Пугачёвой рецензии появился повод не только вспомнить о том, как "примадонна" стала главной "звездой" отечественного шоубиза, но и развенчать очередной антирусский либеральный миф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Пугачевой новые песни свободно крутят по Радио Дача!!! И всем по барабану!
Ответить
1 д.
Людмила Фирстова
Не слушайте, кто вас заставляет?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх