ВЕЛИКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО – КАК ПУГАЧЁВА СТАЛА ГЛАВНОЙ "ЗВЕЗДОЙ" ШОУБИЗА

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Благодаря анекдотичной по своему настойчивому стремлению расхвалить новую песню Пугачёвой рецензии появился повод не только вспомнить о том, как "примадонна" стала главной "звездой" отечественного шоубиза, но и развенчать очередной антирусский либеральный миф.
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