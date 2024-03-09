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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкци...

Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкци...

Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкцийДо сих пор санкции США последовательно выделяли из числа китайских производителей полупроводниковых компонентов и электронных устройств наиболее успешные компании, но выпускающая оперативную память CXMT оставалась в стороне от них.

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