Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкци...

Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкцийДо сих пор санкции США последовательно выделяли из числа китайских производителей полупроводниковых компонентов и электронных устройств наиболее успешные компании, но выпускающая оперативную память CXMT оставалась в стороне от них.
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