Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкци...

Китайский производитель памяти CXMT стал следующей целью американских санкцийДо сих пор санкции США последовательно выделяли из числа китайских производителей полупроводниковых компонентов и электронных устройств наиболее успешные компании, но выпускающая оперативную память CXMT оставалась в стороне от них.