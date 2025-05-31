Прокуратура добилась погашения долга перед иркутским предпринимателем в 1,4 млн рублей

Прокуратура одержала победу в борьбе за справедливость: благодаря вмешательству ведомства, предприниматель, выполнивший работы по муниципальному контракту в Иркутском районе Иркутской области, получил долгожданную выплату в размере 1,4 млн рублей.
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