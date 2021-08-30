"Газпром экспорт" перестал продавать газ через свою электронную площадку на 2022 г - СМИ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости/Прайм. ЭТП "Газпром экспорт" перестал напрошлой неделе продавать газ на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) с поставкой в 2022 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.