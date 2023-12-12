Mercedes-Benz ML500 оснастили гусеницами и пулеметами

Внедорожник Mercedes-Benz ML500 в стиле Безумного Макса доступен для покупки на eBay. Если представить самую дикую модификацию Mercedes-Benz ML, то можно вспомнить автомобиль из оригинального фильма «Парк Юрского периода».
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