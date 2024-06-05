Матвиенко: Турчак сделает Республику Алтай «туристической Меккой»

Бывший первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, сможет добиться всех поставленных президентом России целей и сделает регион «туристической Меккой».
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