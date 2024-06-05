Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 877 подписчиков

Матвиенко: Турчак сделает Республику Алтай «туристической Меккой»

Матвиенко: Турчак сделает Республику Алтай «туристической Меккой»

Бывший первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, сможет добиться всех поставленных президентом России целей и сделает регион «туристической Меккой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх