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Русская весна

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Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Россияне заинтересовались семейной историей и стали обращаться с заказами на создание родословных после презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, рассказал основатель и руководитель дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелёв.

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