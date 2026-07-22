Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Россияне заинтересовались семейной историей и стали обращаться с заказами на создание родословных после презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, рассказал основатель и руководитель дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии