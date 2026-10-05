Лихачев: ВСУ атаковали здание переработки радиоактивных отходов ЗАЭС

Украинские военные в ночь на 5 октября атаковали два объекта на территории Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
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