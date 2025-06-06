Вкладчики ищут выгоду: новый тренд в банковских акциях

Технически человек может открыть счет в другом банке, чтобы получить повышенную приветственную ставку по накопительному счету, однако у этой стратегии есть свои особенности, отмечает эксперт-аналитик нашего маркетплейса Елена Васильева.
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