Пиар-директор журнала «Москвичка» требует компенсацию после ДТП с грузовиком

Пиар-директор журнала «Москвичка», 30-летняя Екатерина Чаковская, подала в суд гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей после участия в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика, которым управлял 39-летний Арам Никогосян.
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