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Контрафронт

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Перу: Офицер полиции, находившийся вне дежурства, был убит в результате целенаправленного нападения...

Перу: Офицер полиции, находившийся вне дежурства, был убит в результате целенаправленного нападения возле винного магазина Punto Callao на Авенида Лас Америкас в Писко, департамент Ика, в утренние часы по местному времени 29 июля.

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