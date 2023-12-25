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Софи Тёрнер увезла детей в Лондон на фоне борьбы за опеку с Джо Джонасом

Софи Тёрнер увезла детей в Лондон на фоне борьбы за опеку с Джо Джонасом

Софи Тёрнер встретит Новый год с дочерьми на фоне развода и борьбы за опеку с Джо Джонасом. Актриса вместе с детьми останется на праздники в Великобритании, сообщает People.

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