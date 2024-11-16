Сенаторам от Демократической партии США вместо того, чтобы расследовать связи бизнесмена Илона Маска с России следует заняться изучением расследования покушения на Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи.
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