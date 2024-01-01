Пирожки «Выручайка» можно поставить на стол за минуты. Пекутся из сплошной начинки пока закипает чайник

Рецепт ленивых пирожков «Выручайка» должен быть в арсенале каждой хозяйки. Это идеальный вариант накормить всю семью и гостей вкусной закуской из сплошной начинки и при этом почти не потратить времени на готовку.
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