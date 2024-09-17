В Астрахани до ноября продлено ограничение движения по пешеходному мосту на Эллинге

Хотя сооружение планировалось открыть к 1 сентября. В связи с проведением ремонтных работ в Астрахани с 17 сентября до 18:00 1 ноября вводится временное ограничение движения пешеходов на мосту в створе ул.
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