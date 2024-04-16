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Как США зарабатывают на экспорте, которого нет

Как США зарабатывают на экспорте, которого нет

Несмотря на недостатки своих новых самолётов, США продавливают военные контракты, поставляя Европе неполноценную технику США дали разрешение Дании и Нидерландам на поставку Украине истребителей F-16 из своих запасов после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение.

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