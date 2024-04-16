Как США зарабатывают на экспорте, которого нет

Несмотря на недостатки своих новых самолётов, США продавливают военные контракты, поставляя Европе неполноценную технику США дали разрешение Дании и Нидерландам на поставку Украине истребителей F-16 из своих запасов после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение.
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