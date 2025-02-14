«Ему плевать на границы Украины. Трамп заговорил словами Путина» – Луценко

Президента США Дональда Трампа не интересует, в каких границах будет существовать Украина. Об этом в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.
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