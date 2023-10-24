В Самарской области сотрудники ППСП задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Находившиеся на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе города сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» обратили внимание на мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым и скрывающимся от органов предварительного следствия подозреваемым.
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