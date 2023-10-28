"Люди, не смотрите это!": Вика Цыганова стала жертвой нейросети. Пошли странные "накаты"

Неприятный "подарочек" подготовили Вике Цыгановой к её юбилею. Блогер Юрий Дудь* решил "потроллить" Вику и Вадима Цыгановых и опубликовал их "интервью", после которого певица обратилась ко всем: "Люди, не смотрите это! Это всё сделала нейросеть".