Потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта с Россией превысили 400 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 8 декабря.
Трамп заявил, что Украина нелепо потеряла 400 тысяч военных
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Что то не сходится, по заявлениям нашего Минобороны- около миллиона! Кто врёт??? У США, Израиля, Англии, Турции обычно данные всегда близки к истине! А Трамп называет потери всего 400 тысяч!!!!это разница с нашими не на какие то десятки тысяч, а на практически 600 000 бойцов ВСУ!!! Вот такая неувязочка!!!
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