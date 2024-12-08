Трамп заявил, что Украина нелепо потеряла 400 тысяч военных

АЖ

Александр Жигилий

Что то не сходится, по заявлениям нашего Минобороны- около миллиона! Кто врёт??? У США, Израиля, Англии, Турции обычно данные всегда близки к истине! А Трамп называет потери всего 400 тысяч!!!!это разница с нашими не на какие то десятки тысяч, а на практически 600 000 бойцов ВСУ!!! Вот такая неувязочка!!!