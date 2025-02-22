Украина подготовила предложение по обмену пленными с РФ в формате "всех на всех"

ИЗВЕСТИЯ Украина подготовила предложение об обмене пленными с Россией в формате "всех на всех". Об этом агентству "Укринформ" сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
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