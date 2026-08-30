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Татар-информ

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В России могут узаконить овербукинг на авиарейсах

В России могут узаконить овербукинг на авиарейсах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые позволят официально применять овербукинг на авиарейсах.

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