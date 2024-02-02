Автоштрафы будут взыскивать по-новому

Штрафы будут направлять в единый отдел без рассылки в территориальные органы. Какие изменения в этой связи могут ждать автомобилистов?Штрафы ГИБДД в России будет автоматизированно взыскивать один отдел приставов через автоматизированные программы.
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