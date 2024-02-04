Перепись 2021 года выявила в РФ шесть вымерших и заснувших языков

Перепись 2021 года выявила в России шесть вымерших и заснувших языков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку "Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения", подготовленную учеными РАН на основе анализа результатов переписи населения.
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