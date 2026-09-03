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Регионы России

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Новую оплату билетами и турами в цифровом рубле запускают с 1 сентября 2026 года

Новую оплату билетами и турами в цифровом рубле запускают с 1 сентября 2026 года

Перед официальным запуском технология была протестирована в ходе пилотного проекта Банка России, в котором первые железнодорожные билеты за цифровой рубль приобрели сотрудники компании в «Протранспорте».

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