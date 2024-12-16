Китайский лидер Си Цзиньпин нередко обращается к российским историческим и литературным традициям, а источником его вдохновения можно считать роман Николая Чернышевского «Что делать?», говорится в колонке Джона Гарно и Сэма Четвина Джорджа — аналитиков из австралийской Garnaut Global, опубликованной в The New York Times (NYT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Момент взрыва машины у областного ТЦК в Днепропетровске: убиты полицаи и некий важный ВСУшник (ФОТО, ВИДЕО)
- Красивый удар: наши бойцы уничтожили «супер САУ» ВСУ прямо во время ведения огня по Курской области (ВИДЕО)
- Армия России прорвалась через границу Сумской области у села Александрия, — вражеские ресурсы (ВИДЕО)
Свежие комментарии