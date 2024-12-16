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Русская весна

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Си Цзиньпин черпает вдохновение из русского романа — New York Times

Си Цзиньпин черпает вдохновение из русского романа — New York Times

Китайский лидер Си Цзиньпин нередко обращается к российским историческим и литературным традициям, а источником его вдохновения можно считать роман Николая Чернышевского «Что делать?», говорится в колонке Джона Гарно и Сэма Четвина Джорджа — аналитиков из австралийской Garnaut Global, опубликованной в The New York Times (NYT).

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