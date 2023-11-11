Реплика на решение Путина строить мечеть рядом с Храмом Вооружённых сил в "Патриоте" и реакции общества

Леонид Попивняк ....Вы знаете.....поддержу Александра.....речь идёт о Российских мусульманах веками проживающих со всеми остальными конфессиями в России, а не о "пришлых" инородцах " которые на своём то языке писать и читать не умеют.....не говоря уже о понимании Корана и Ислама в целом........

Малик Гумеров " А церковникам надо кушать." - Они паразитируют , а на них пахать нужно ....! Похоже , они живут чтобы кушать , а не кушают чтобы жить !?