ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В день народного единства, Президент поддержал строительство мечети в Парке Патриот.
Реплика на решение Путина строить мечеть рядом с Храмом Вооружённых сил в "Патриоте" и реакции общества
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
....Вы знаете.....поддержу Александра.....речь идёт о Российских мусульманах веками проживающих со всеми остальными конфессиями в России, а не о "пришлых" инородцах " которые на своём то языке писать и читать не умеют.....не говоря уже о понимании Корана и Ислама в целом........
Ответить
15 час.
Малик Гумеров
" А церковникам надо кушать." - Они паразитируют , а на них пахать нужно ....! Похоже , они живут чтобы кушать , а не кушают чтобы жить !?
Ответить
11 час.
МГ
Малик Гумеров
Это хорошо , возвращение к истокам !!! Князья-цари Руси не разделяли веру на нации и народы , все равны !!! Вера = личное дело каждого ! Стадами в церкви не ходили .... ! Общаться с Богом - УЕДИНЯЛИСЬ , уходили в леса , поля .... ! Регалии царей - крест + полусесяц + арабская вязь + суры корана ... !!! На куполах церквей тоже стояли и крест и полумесяц !!! Вражеская концепция - технологии РАЗДЕЛЯЙ , СТРАВЛИВАЙ и ВЛАСТВУЙ НЕ РАБОТАЛИ !!! Сегодня пока работают ! Пасут население как овечек !!! Мозгов нету , или что это ???
Ответить
11 час.
Свежие комментарии