Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    вся проблема в том, что начиная с определённого момента в обществе начался отбор не по принципам меритократии, а отри...Профессор Лебедин...
  • Аршак Меликджанян
    наверняка потом выяснится, что для некоторых коррупционеров  такой способ легализации "таджикских и др. соотечественн...Россия - родина т...
  • Владимир Погодин
    Спрашивайте с паспортовых столов...кто выдает их!! И кто нас обычно  начальник паспортного стола- БАБА! Посмотрите на...Россия - родина т...

Реплика на решение Путина строить мечеть рядом с Храмом Вооружённых сил в "Патриоте" и реакции общества

Реплика на решение Путина строить мечеть рядом с Храмом Вооружённых сил в "Патриоте" и реакции общества

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В день народного единства, Президент поддержал строительство мечети в Парке Патриот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
....Вы знаете.....поддержу Александра.....речь идёт о Российских мусульманах веками проживающих со всеми остальными конфессиями в России, а не о &quot;пришлых&quot; инородцах &quot; которые на своём то языке писать и читать не умеют.....не говоря уже о понимании Корана и Ислама в целом........
Ответить
15 час.
Малик Гумеров
&quot; А церковникам надо кушать.&quot; - Они паразитируют , а на них пахать нужно ....!    Похоже , они   живут чтобы  кушать , а не кушают чтобы жить !?
Ответить
11 час.
МГ
Малик Гумеров
Это хорошо , возвращение к истокам !!!        Князья-цари Руси  не разделяли  веру  на нации и народы , все  равны !!!  Вера = личное дело каждого !        Стадами  в церкви не ходили .... !    Общаться с Богом  - УЕДИНЯЛИСЬ , уходили в леса , поля .... !                                      Регалии  царей  - крест + полусесяц + арабская вязь + суры корана ... !!!      На куполах церквей тоже стояли и крест  и полумесяц  !!!                                                                                              Вражеская концепция - технологии  РАЗДЕЛЯЙ , СТРАВЛИВАЙ  и ВЛАСТВУЙ   НЕ РАБОТАЛИ !!!                                        Сегодня пока работают !   Пасут  население  как  овечек !!!        Мозгов нету , или что это  ???
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх