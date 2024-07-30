Женщина перешла на российскую сторону, не дожидаясь освобождения своего поселка

Скриншот видео Удивительные кадры пришли с авдеевского направления спецоперации. Там жительница одного из поселков не стала дожидаться, пока российские военные освободят его, и просто пошла навстречу, когда линия фронта приблизилась к ее дому.
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