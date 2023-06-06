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Экономист Линник: российский рынок энергоносителей развивается благодаря санкциям Запада

Экономист Линник: российский рынок энергоносителей развивается благодаря санкциям Запада

Рынок энергоносителей России сейчас активно развивается благодаря западным санкциям. Об этом "Ленте.ру" заявил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук Владимир Линник.

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