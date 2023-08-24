Независимости могут потребовать сразу два региона Молдавии

О готовности отделяться от Молдавии заявил спикер гагаузского Народного собрания Дмитрий Константинов в интервью приднестровским журналистам, – «этого требует народ» и центр «немного небрежно относится к нашим законам».
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