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Независимости могут потребовать сразу два региона Молдавии

Независимости могут потребовать сразу два региона Молдавии

О готовности отделяться от Молдавии заявил спикер гагаузского Народного собрания Дмитрий Константинов в интервью приднестровским журналистам, – «этого требует народ» и центр «немного небрежно относится к нашим законам».

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