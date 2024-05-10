Сезон охоты на косулю стартует на территории Беларуси 15 мая

С 15 мая по 30 сентября в Беларуси официально открывается сезон охоты на косулю. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь информирует, что в этот период разрешена охота на взрослых самцов этого вида, а также на селекционных животных любого возраста и пола.